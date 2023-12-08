Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.