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НОВОСТИ

Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца

13:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

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