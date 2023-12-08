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Киев должен понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней украинцев — Песков

15:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины должны понять, что ценой жизней граждан страны США зарабатывают многие миллиарды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американцы — весьма прагматичные ребята. Естественно, у них главная цель — это свое благосостояние», — заметил представитель Кремля, комментируя в беседе с журналистами слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, в действительности было направлено в военно-промышленный комплекс США. «Украина должна понять, что она не является главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы. Причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев», — подчеркнул Песков.

«Это именно американцы зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти. Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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