МОК назвал условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил любую символику России на Олимпиаде в Париже и не допустит российские и белорусские сборные в командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Российские и белорусские спортсмены, желающие попасть на Олимпиаду, должны будут подписать соглашение с обновленной Олимпийской хартией, включая положение об уважении «мирной миссии олимпийского движения». Квалифицировавшиеся на Игры российские и белорусские спортсмены будут заявлены как нейтральные спортсмены под аббревиатурой AINS.

На Игры в Париже не допустят спортсменов, активно поддерживающих военные действия на Украине. Также на Олимпиаду не допустят спортсменов и тренеров, у которых имеется контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. Также на Олимпиаде в Париже будет запрещена любая символика России и Белоруссии в официальных местах и на официальных мероприятиях.