Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,55% по сравнению с октябрем и выросли на 7,21% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,53% в месячном выражении и на 5,58% по сравнению с ноябрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 1,23% к октябрьскому показателю и на 10,42% в годовом выражении.