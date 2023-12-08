Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре
20:40 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%, следует из данных Росстата.
По данным статистики, продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,55% по сравнению с октябрем и выросли на 7,21% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,53% в месячном выражении и на 5,58% по сравнению с ноябрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 1,23% к октябрьскому показателю и на 10,42% в годовом выражении.
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