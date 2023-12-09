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Китайские археологи обнаружили рисовое поле, которому более пяти тыс лет

11:00 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян рисовое поле, возраст которого составляет от 5,3 тыс. до 5,5 тыс. лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Специалисты подсчитали, что его площадь составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По мнению археологов, данная находка относится к неолитической культуре Хемуду, которая существовала в восточных районах Китая.

На месте раскопок были обнаружены три гряды, девять ям, а также остатки риса и сорняков. В числе находок также канава для орошения и отвода воды и дорога, которая, как полагают ученые, соединяла поле и жилые постройки.

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