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НОВОСТИ

У Украины могут возникнуть транспортные проблемы на границе с Венгрией

09:00 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители большегрузных автомобилей в Венгрии проведут в понедельник на границе с Украиной демонстрацию протеста против появления украинских дальнобойщиков на дорогах стран Евросоюза. Как сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи, акция пройдет на пограничном пункте пропуска в городе Захонь, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути к украинскому Чопу.

Венгерские автоперевозчики тем самым присоединятся к акциям протеста польских и словацких коллег, которые также пытаются не допустить грузовики с Украины на свою территорию. Выход украинских грузоперевозчиков на европейский рынок поставил «сотни венгерских предприятий на грань разорения», цитирует Арваи информационное агентство MTI.

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