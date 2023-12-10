У Украины могут возникнуть транспортные проблемы на границе с Венгрией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители большегрузных автомобилей в Венгрии проведут в понедельник на границе с Украиной демонстрацию протеста против появления украинских дальнобойщиков на дорогах стран Евросоюза. Как сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи, акция пройдет на пограничном пункте пропуска в городе Захонь, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути к украинскому Чопу.

Венгерские автоперевозчики тем самым присоединятся к акциям протеста польских и словацких коллег, которые также пытаются не допустить грузовики с Украины на свою территорию. Выход украинских грузоперевозчиков на европейский рынок поставил «сотни венгерских предприятий на грань разорения», цитирует Арваи информационное агентство MTI.