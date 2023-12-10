Армия ФРГ «недостаточно готова» для защиты своей территории - генеральный инспектор Бундесвера

16:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не может однозначно исключать вероятность того, что ей когда-нибудь придется вести оборонительную войну, и поэтому должна инвестировать в собственную безопасность и вооружения. Такое мнение выразил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«В ближайшие годы мы не сможем вернуться туда, где были до 2022 года. Мы должны сначала привыкнуть к мысли, что нам, возможно, когда-нибудь придется вести оборонительную войну <…>», — сказал генерал. По его словам, «не только военнослужащие, но и общество должно признать необходимость последовательного сдерживания».

Бройер полагает, что сейчас в германской армии «есть структуры, из-за которых почти невозможно принимать быстрые решения». Сама армия, как он считает, долгое время была заточена на зарубежные контингенты — на Балканах, в Афганистане или Мали — и именно на это уходили почти все ресурсы. «Теперь опять на первый план выходит защита альянса и своей территории, — сказал Бройер. — Мы видим, что Бундесвер для этого пока еще недостаточно готов».