Нетаньяху и Путин провели телефонные переговоры

16:15 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.

Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Условлено о продолжении контактов.