14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доплату к пенсии за проживание на Крайнем Севере получают свыше 3 млн россиян, сообщается на сайте Социального фонда России.

«Более 3 млн россиян получают надбавку к пенсии за проживание на Крайнем Севере либо в приравненных по климатическим условиям районах. Социальный фонд устанавливает повышение к страховой пенсии на основании сведений о месте жительства пенсионера. Фактическое место жительства на северной территории подтверждается заявлением пенсионера, которое он представляет в фонд», — говорится в сообщении.

В фонде пояснили, что размер этой доплаты зависит от районного коэффициента к заработной плате. Показатель устанавливается отдельно для каждой местности и составляет от 1,15 коэффициента (практически вся территория Карелии) до 2 коэффициентов (Чукотка, отдельные районы Сахалинской области, Камчатского края и другие).