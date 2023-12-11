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РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию — Путин

16:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту, оружию и морякам. Соответствующую запись он оставил в корабельном журнале после осмотра в Северодвинске фрегата «Адмирал Касатонов».

«С такими моряками, кораблями и таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», — написал Путин и зачитал эту фразу вслух.

Перед осмотром фрегата Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

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