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НОВОСТИ

ПВО уничтожила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

09:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался ударить по объектам на территории России с применением тактической ракеты «Точка-У», средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 05:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

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