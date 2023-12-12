ПВО уничтожила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался ударить по объектам на территории России с применением тактической ракеты «Точка-У», средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 05:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.