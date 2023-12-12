ПВО уничтожила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
09:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался ударить по объектам на территории России с применением тактической ракеты «Точка-У», средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в 05:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.
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