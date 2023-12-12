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НОВОСТИ

СВР говорит о замене Зеленского на основании своей «специфической информации» — Песков

14:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) России делает выводы о подготовке Западом замены лидера Украины Владимира Зеленского на основании своей «специфической информации». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, наверное, речь идет о такой долгосрочной перспективе», — сказал Песков. «Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы», — подчеркнул представитель Кремля.

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