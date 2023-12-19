Привлекаемые ВСУ иностранные наемники по большей части ликвидированы, заявил Шойгу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированы, уничтожены более 5 800 боевиков, в том числе из Великобритании, Польши и США. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожены свыше 5 800 боевиков, в том числе 1 427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании», — сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства РФ.