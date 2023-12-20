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РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

15:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом ТАСС сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал Айдамиров.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

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