Полиция в центре Праги проводит операцию в связи со стрельбой в университете

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге, есть убитые и раненые. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

По его данным, полиция проводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха «в связи со стрельбой на философском факультете Карлова университета». Отмечается, что есть убитые и раненые. На место выехал министр внутренних дел Вит Ракушан.