Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка
13:13 28.12.2023
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Фото пресс-службы Сбера
Карьера Тараса Скворцова в течение 18 лет непрерывно связана со Сбером. После окончания Ярославского госуниверситета в 2005 году он начал работать экономистом в планово-экономическом управлении Северного банка Сбербанка. В 2013 году Скворцов переехал работать в Москву в центральный офис Сбербанка. С 2015 года он стал начальником управления планирования департамента финансов, а с 2021 года – возглавил департамент финансов Сбера.
Под руководством Тараса Скворцова в Сбере была усовершенствована система повышения эффективности бизнеса и взят курс на цифровизацию финансовых продуктов. Он способствовал перестройке и оптимизации процесса бизнес-планирования в рамках годовых и стратегических циклов Группы Сбер, построению и применению инструментов управления бизнесом с фокусом на клиента. Также Скворцов внес существенный вклад в развитие системы риск-менеджмента в части управления структурой баланса, процентными и валютными рисками.
В 2022 году Сбер первым среди крупных банков вернулся к регулярному раскрытию финансовой отчетности. Финансовая прозрачность и налаженное активное взаимодействие с инвесторами оказали важное влияние на стоимость акций банка, которые с начала 2023 года выросли почти в два раза. По данным Мосбиржи, они являются самой популярной бумагой у частных инвесторов.
Для оперативного управления бизнесом и прогнозирования динамики макроэкономических показателей Сбер перешел к использованию онлайн-отчетности и аналитических моделей на основе искусственного интеллекта. Также команда блока «Финансы» вывела на внешний рынок два собственных IT-продукта – платформу процессной аналитики Sber Process Mining и решение для визуализации данных «Навигатор», активно развивала аналитический портал СберИндекс.
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