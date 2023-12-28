0
0
76
НОВОСТИ

Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка

13:13 28.12.2023

231228-1.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Он возглавляет блок «Финансы» Сбербанка, которым руководит с 2022 года, ранее – в должности вице-президента, директора департамента финансов.

Карьера Тараса Скворцова в течение 18 лет непрерывно связана со Сбером. После окончания Ярославского госуниверситета в 2005 году он начал работать экономистом в планово-экономическом управлении Северного банка Сбербанка. В 2013 году Скворцов переехал работать в Москву в центральный офис Сбербанка. С 2015 года он стал начальником управления планирования департамента финансов, а с 2021 года – возглавил департамент финансов Сбера.

Под руководством Тараса Скворцова в Сбере была усовершенствована система повышения эффективности бизнеса и взят курс на цифровизацию финансовых продуктов. Он способствовал перестройке и оптимизации процесса бизнес-планирования в рамках годовых и стратегических циклов Группы Сбер, построению и применению инструментов управления бизнесом с фокусом на клиента. Также Скворцов внес существенный вклад в развитие системы риск-менеджмента в части управления структурой баланса, процентными и валютными рисками.

В 2022 году Сбер первым среди крупных банков вернулся к регулярному раскрытию финансовой отчетности. Финансовая прозрачность и налаженное активное взаимодействие с инвесторами оказали важное влияние на стоимость акций банка, которые с начала 2023 года выросли почти в два раза. По данным Мосбиржи, они являются самой популярной бумагой у частных инвесторов.

Для оперативного управления бизнесом и прогнозирования динамики макроэкономических показателей Сбер перешел к использованию онлайн-отчетности и аналитических моделей на основе искусственного интеллекта. Также команда блока «Финансы» вывела на внешний рынок два собственных IT-продукта – платформу процессной аналитики Sber Process Mining и решение для визуализации данных «Навигатор», активно развивала аналитический портал СберИндекс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 28.12.2023
Против приема Украины в ЕС выступает вторая партия правящей коалиции в Венгрии
0
34
13:10 28.12.2023
США выделяет Украине последним в текущем году пакет военной помощи на $250 млн - Блинкен
0
120
12:10 28.12.2023
Глава Николаевской области предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну
0
195
11:30 28.12.2023
В новогоднюю ночь москвичей ожидает мороз до -14 градусов - Фобос
0
264
11:20 28.12.2023
Роскачество советует покупать готовые салаты без заправки
0
246
11:10 28.12.2023
G7 под руководством США ищут способы способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ
0
278
10:10 28.12.2023
Рейтинг крупнейших работодателей РФ возглавила РЖД - Forbes
0
306
10:05 28.12.2023
В 2024 году на российской рынке появятся бренды молодежной и детской одежды из Китая
0
316
10:00 28.12.2023
США и Мексика обсудили меры по пресечению нелегальной миграции
0
308
20:51 27.12.2023
В Польше объявили о ликвидации трех государственных СМИ
0
832

Возврат к списку