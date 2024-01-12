СМИ: Курорт Сбера «Манжерок» дает импульс для развития алтайского бизнеса

14:25

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»



Курорт Сбера «Манжерок» в Республике Алтай дает импульс для развития всего региона, в том числе местного бизнеса, а также открывает возможности для отдыха небогатой категории гостей. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«На Алтае будут появляться компании, которые будут предоставлять услуги для тех целевых аудиторий, которые захотят сочетать туристические активности, будут появляться новые места для размещения, – отметила изданию основатель проектно-консалтингового агентства «Простор» Анна Носова. – Все это создаст спрос, в том числе и на кредиты для бизнеса, и на субсидии, на квалифицированные рабочие места. Для того чтобы обеспечить качество сервиса, нужно будет развивать и образовательные программы для персонала. Безусловно, «Манжерок» – это мощный драйвер для развития не только на территории курорта, но и на соседних территориях. Тем более что курорт располагается в близкой доступности от аэропорта, от главной точки входа в Республику Алтай».

Как отмечает издание, Сбер создает мощный туристический кластер общей площадью 3 тыс. га и не ограничивается строительством только пятизвездочного отеля, а планирует комплексно развивать территорию – создать город-курорт с парками, променадами, торговыми центрами, конгресс-холлами, арт-объектами, набережными и большим семейным парком развлечений. Все это создаст инвестиционный микроклимат, который привлечет дополнительных инвесторов. Благодаря вложениям Сбера в инфраструктуру – горнолыжные трассы, подъемники, экологические тропы, зоны для досуга и др. – создается мультипликативный эффект. Кроме того, появляются недорогие гостиницы, хостелы, сдаются частные дома, открываются сувенирные лавки, кафе и другие объекты для туристов.

«Манжерок» Сбера дает возможности для развития малого бизнеса – в районе курорта будут появляться новые объекты для отдыха разных категорий туристов, которые смогут пользоваться инфраструктурой курорта. Кроме того, курорт несет важную социальную функцию для региона в сфере строительства школ, поддержки детского спорта, проведения спортивных мероприятий.