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НОВОСТИ

Сбер намерен в 2024 году увеличить присутствие в Крыму вдвое

16:38 18.01.2024

Сбербанк в 2024 году намерен удвоить долю своего присутствия в Крыму, которая за первый год работы банка на полуострове достигла 12%. Об этом сообщил глава банка Герман Греф журналистам в ходе открытия в Симферополе головного отделения Сбера в республике.

«В этом году планируем порядка 10 офисов еще открыть, удвоить количество наших банкоматов и как минимум удвоить нашу долю рынка здесь, – рассказал Греф. – Самое главное, что ставки кредитования в Крыму после нашего прихода резко упали. И все банки вынуждены сейчас тянуться до уровня наших сервисов. Потому что те сервисы, которые мы предлагаем в Крыму, они ничем не отличаются от сервисов, которые мы предоставляем в Москве или в любом другом населенном пункте нашей страны».

Доля Сбера на рынке Крыма за год достигла 12%, на полуострове в настоящее время работает 14 офисов и порядка 130 терминалов, отметил Греф. Сбербанк объявил о начале работы на полуострове в январе 2023 года. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе, еще одно отделение заработало с июля в Керчи. В октябре в Симферополе заработал первый офис для розничных клиентов, с середины ноября в столице Республики Крым работает крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.

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