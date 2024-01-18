НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последнее время учения
18:15 18.01.2024 Источник: Интерфакс
Североатлантический альянс на следующей неделе приступает к крупнейшим за десятилетия учениям Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс. военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.
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