НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последнее время учения

18:15 Источник: Интерфакс

Североатлантический альянс на следующей неделе приступает к крупнейшим за десятилетия учениям Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс. военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.