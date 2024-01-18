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НОВОСТИ

Ряд школ в РФ оснастят оборудованием для обучения работы с БПЛА - Кравцов

18:30 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы и колледжи 30 российских регионов оснастят для обучения работе с беспилотниками, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Много регионов прислали нам заявки на участие в проекте, в качестве пилотных мы выбрали 30 наиболее подготовленных, где будут созданы центры практической подготовки по беспилотным авиационным системам. Важно соединить в школе эту работу с такими предметами, как основы безопасности и защиты Родины и труд. В колледжах это направление необходимо тесно связать с проектом „Профессионалитет“. Все образовательные организации должны работать в единой системе», — сказал он.

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