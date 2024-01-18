С помощью нейросети Сбера Kandinsky в 2023 году было создано свыше 200 миллионов изображений
19:26 18.01.2024
Генеративная модель Сбера Kandinsky подвела итоги прошлого года. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей. Модель заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source-решения.
Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили. Модель также умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть хорошо знает отечественный культурный код: архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.
Кроме того, пользователи Kandinsky могут создавать четырехсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд. Таким образом, генеративная модель Сбера помогает реализовать практически любую творческую задумку.
Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте – для этого нужно оставить заявку на доступ.
Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.
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