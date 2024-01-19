КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» — ЦТАК
09:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНДР испытали подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«15 января за три дня американский атомный авианосец „Карл Винсон“, крейсер „Принстон“, оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов самообороны Японии и ВМС Республики Корея опять провели объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу, — говорится в сообщении ЦТАК. — В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия „Хэиль-5-23“, которая находится в разработке».
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