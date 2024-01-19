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НОВОСТИ

Сбер за прошлый год спас от кибермошенников почти 300 миллиардов рублей средств клиентов

10:40 19.01.2024

За прошлый год Сбер предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд руб. средств клиентов. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил СМИ в ходе рабочего визита в Симферополь.

«В 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6% – это лучший показатель среди такого рода систем в мире, – добавил топ-менеджер банка. – Но при этом мы поставили себе еще более амбициозную цель – достичь уровня 99,9%».

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