Сбер за прошлый год спас от кибермошенников почти 300 миллиардов рублей средств клиентов
10:40 19.01.2024
За прошлый год Сбер предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд руб. средств клиентов. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил СМИ в ходе рабочего визита в Симферополь.
«В 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6% – это лучший показатель среди такого рода систем в мире, – добавил топ-менеджер банка. – Но при этом мы поставили себе еще более амбициозную цель – достичь уровня 99,9%».
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