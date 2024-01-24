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Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области

09:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители города Николаев сообщают о большом количестве колонн Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направляются в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Кроме того, в Николаеве проходит подготовка новых подразделений ВСУ, сообщил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Местные жители [Николаева] сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», — сказал Барбашов.

Он уточнил, что также в Николаеве люди слышат звуки учений проходящих в последнее время на близлежащих полигонах. По его словам, сейчас происходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

Накануне сообщалось, что ВСУ и представители властей изымают у жителей подконтрольного Украине Снигиревского округа частную строительную технику. Сейчас в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов уточнял, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

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