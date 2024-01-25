Ряд однопартийцев Байдена не верят в его победу на выборах — Bloomberg
09:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые однопартийцы президента США Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
Некоторые члены Демократической партии «обеспокоены шансами Байдена» быть избранным президентом США на второй срок, отмечает агентство. Беспокойство вызывает его возраст (81 год) и то, что партия теряет голоса избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении палестино-израильского конфликта. Члены Конгресса из числа демократов, с которыми беседовало агентство, считают нынешнего хозяина Белого дома аутсайдером.
Как отмечает Bloomberg, многие сторонники Байдена полагают, что бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) «справится лучше» с обязанностями главы государства.
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