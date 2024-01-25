0
0
96
НОВОСТИ

Ряд однопартийцев Байдена не верят в его победу на выборах — Bloomberg

09:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые однопартийцы президента США Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Некоторые члены Демократической партии «обеспокоены шансами Байдена» быть избранным президентом США на второй срок, отмечает агентство. Беспокойство вызывает его возраст (81 год) и то, что партия теряет голоса избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении палестино-израильского конфликта. Члены Конгресса из числа демократов, с которыми беседовало агентство, считают нынешнего хозяина Белого дома аутсайдером.

Как отмечает Bloomberg, многие сторонники Байдена полагают, что бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) «справится лучше» с обязанностями главы государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 25.01.2024
Венгерские спецслужбы раскрыли группировку, готовившую захват власти
0
9
10:20 25.01.2024
Израильские военные штурмуют города Дженин, Наблус и Рамалла на Западном берегу
0
47
10:05 25.01.2024
Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США
0
84
10:00 25.01.2024
Британия хочет применить опыт подготовки ВСУ для обучения «гражданской армии» — The Times
0
95
09:32 25.01.2024
ГП признала деятельность издания «Докса» нежелательной в РФ — Пискарев
0
127
09:05 25.01.2024
Власти Украины могут обвинить Запад в поражении в конфликте с РФ — Politico
0
185
09:00 25.01.2024
Боррель высказался за поставки Украине дальнобойных ракет
0
195
22:50 24.01.2024
Заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 председательствующая Франция поставила на 25-е января
0
646
22:15 24.01.2024
Опрос показал, что французы подавляющим большинством поддерживают протесты фермеров
0
607
21:53 24.01.2024
В ООН выразили сожаление по поводу гибели людей при крушении самолета Ил-76
0
614

Возврат к списку