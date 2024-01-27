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Береговая охрана КНР приняла меры в отношении катеров Японии у островов Дяоюйдао

21:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление береговой охраны Китая приняло контролирующие меры в отношении рыболовецкого судна и нескольких патрульных катеров Японии, которые зашли в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Гань Юй.

«27 января японское рыболовецкое судно „Цурумару“ и несколько патрульных катеров Японии незаконно вошли в территориальные воды островов Дяоюйдао. Береговая охрана Китая на законных основаниях приняла в отношении них необходимые меры контроля и предупредила о необходимости покинуть эти воды», — говорится в заявлении на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Как подчеркнул Гань Юй, Пекин считает Дяоюйдао своей территорией. «Мы настаиваем, чтобы японская сторона немедленно прекратила всю противозаконную деятельность в указанной акватории и дала гарантии, что такие инциденты больше не повторятся», — подытожил он.

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