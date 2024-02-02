РФ и Турция активно ищут компромиссы для устранения проблем с банковскими операциями — ТПП

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция активно ищут компромиссы для преодоления сложностей с банковскими переводами, возникшими из-за беспрецедентного давления со стороны США. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

«И на текущее время банковский сектор Турции и России активно ищет компромиссы. Есть видимая часть работы, которая публикуется в СМИ, а есть незаметные переговорные процессы, направленные на преодоление проблем. Уже сейчас банки определяют то, с чем они работают, и то, с чем они работать не смогут — так полноценно, как это было. Полноценной картины решения вопроса мы не увидим. Участники процесса придерживаются концепции — „деньги любят тишину“, — подчеркнул собеседник агентства.