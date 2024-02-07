Карлсон взял интервью у Путина, оно длится два часа — американский журналист
11:05 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский журналист Такер Карлсон уже взял у президента России Владимира Путина интервью, оно длится два часа. С таким утверждением выступил блогер и журналист из США Алекс Джонс, передав слова Карлсона.
«Такер заявил, что он взял интервью у Путина. Он только что мне написал: „Это удивительно. Интервью длится два часа“, — сказал Джонс на видео, опубликованном в соцсети X. По его словам, Карлсон „очень скоро опубликует интервью“ и „не собирается откладывать публикацию“ материала. „Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну“, — добавил Джонс.
Ранее Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте. Анонс журналиста набрал более 40 млн просмотров.
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