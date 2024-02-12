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Песков напомнил о недружественности Финляндии к РФ, говоря о шансах поздравления Стубба

13:05 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия и ее нынешнее руководство занимает недружественную по отношению к России позицию, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности поздравления с избранием Александера Стубба на должность главы финского государства от главы российского государства Владимира Путина.

«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественных характер», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин поздравить Стубба с избранием.

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