Песков напомнил о недружественности Финляндии к РФ, говоря о шансах поздравления Стубба
13:05 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия и ее нынешнее руководство занимает недружественную по отношению к России позицию, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности поздравления с избранием Александера Стубба на должность главы финского государства от главы российского государства Владимира Путина.
«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественных характер», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин поздравить Стубба с избранием.
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