Вопрос визита Путина в Армению будет решаться в диалоге — Песков в связи с ордером МУС

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна получить заверения от Армении в связи с ее присоединением к статуту Международного уголовного суда (МУС), этот вопрос будет решаться в ходе диалога стран, заявил пресс-секратарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос ТАСС, возможен ли визит российского лидера Владимира Путина в Армению и с кем договариваться Кремлю после заявлений премьера республики Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Путина, в связи с ордером Международного уголовного суда.

«Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены», — сказал Песков.