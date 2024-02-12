Сбер предложил государству субсидировать процентные ставки для внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов
14:22 12.02.2024
Руководители различных направлений корпоративного бизнеса и GR Сбербанка приняли участие в форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса», на котором обсуждались меры поддержки и развитие инфраструктурных инициатив предприятий, расширение механизмов опережающего строительства и привлечение частного капитала в приоритетные для страны проекты.
Как отметили в Сбере, инфраструктурные проекты, особенно в сфере транспорта, относятся к числу наиболее капиталоемких: совокупные объемы финансирования крупнейших из них составляют сотни миллиардов и даже триллионы рублей. При этом сроки возврата инвестиций и погашения инвестиционных кредитов обычно превышают 10 лет. Соответственно, показатели подобных проектов крайне чувствительны к уровню процентных ставок и их волатильности, а сейчас эти значения высоки. Поэтому в общем объеме финансирования растет доля бюджетного финансирования, в том числе из Фонда национального благосостояния.
Увеличить объем частных инвестиций помогает субсидирование процентных ставок. В Сбере предлагают создать специализированную программу господдержки по субсидированию процентных ставок для внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов. В области автодорожного строительства такая программа уже разработана, но пока не согласована правительством. Ее утверждение будет целесообразным как для государства на федеральном и региональном уровне, так и для заемщиков, подчеркнули в Сбере, и повысит темпы инфраструктурного строительства в стране.
Старший управляющий директор Управления структурных кредитных продуктов Сбербанка Константин Песоцкий рассказал о двух ключевых вызовах для новых автодорожных строек с точки зрения кредиторов. Первый вопрос – как обеспечить выделение капитального гранта со стороны государства. Второй – как минимизировать эффекты от удорожания из-за высокой стоимости привлечения средств. На оба этих вопроса может ответить программа субсидирования процентных ставок для крупнейших проектов автодорожной инфраструктуры.
Инфраструктура выступает серьезным драйвером роста ВВП и социальной стабильности. Технологический суверенитет создает высокий спрос на развитие инфраструктуры как для промышленного, так и для гражданского сектора, однако бюджетные возможности ограничены. Эффективным решением могут стать долгосрочные программы поддержки с привлечением банковского финансирования. Проекты с механизмами государственно-частного партнерства сегодня охватывают все новые отрасли и ускоряют развитие страны. Так, Сбер по запросу Министерства промышленности и торговли РФ сейчас разрабатывает концепции финансирования на основе ГЧП-соглашений крупных промышленных объектов, отметила начальник Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) Сбербанка Анна Багинская.
Также с докладами на форуме выступили начальник Управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения Антон Кирюхин, исполнительный директор Управления клиентского сопровождения государственного сектора Антон Седаков, исполнительный директор Центра государственно-частного партнерства Надежда Жукова и другие представители Сбербанка.
Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» помогает выработать предложения по повышению инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов, а также механизмам привлечения внебюджетного финансирования в приоритетные проекты страны. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке руководителей органов федеральной власти и институтов развития, лидеров инфраструктурного рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов инфраструктурного строительства в России. Сформированные по итогам форума инициативы направляются в адрес правительства РФ для дальнейшей проработки.
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