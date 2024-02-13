Распад НАТО — это вопрос времени, утверждает Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) больше не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, исход выборов американского президента определит лишь то, насколько быстро НАТО распадется. Такое мнение выразил корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг.

«На данном этапе практически неважно, победит ли [Дональд Трамп] на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный вопрос, на который ответят результаты голосования, — это насколько быстро произойдет распад НАТО», — написал он. Администрация Джо Байдена, «безусловно, оспорила бы этот тезис, отметив, что НАТО ничего не будет угрожать», если победит действующий президент США. «Однако как долго это продлится?» — задается вопросом автор.

Он указывает, что принцип MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» — главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года) «еще некоторое время останется существенным фактором в американской политике», в связи с этим возникает опасность, что «наследник Трампа из рядов республиканцев продолжит антинатовскую линию». «Это риск, который Европа не может позволить себе игнорировать», — заключает журналист.