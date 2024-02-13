Госдума и СФ синхронно заявят о приостановке участия в ПА ОБСЕ — Слуцкий

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума и Совет Федерации синхронно заявят 21 февраля о своей позиции по приостановке участия в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), но до этого на заседании во вторник Дума сделает это отдельно. Об этом журналистам перед началом заседания сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Еще раз эту позицию заявим от начала сессии [ПА ОБСЕ] — это 21 числа, как раз будут синхронные заседания Государственной думы и Совета Федерации. Так что сегодня просто первый раз публично заявляем свою позицию с тем, чтобы ее знали в парламентах стран ОБСЕ», — сказал он, комментируя готовящееся к рассмотрению во вторник обращение Думы о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания РФ в ассамблее.

Слуцкий отметил, что Россия не выходит из ОБСЕ, а решение о приостановке участия в ассамблее может быть пересмотрено, но, скорее всего, уже после завершения СВО.