Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет защищать свою собственность и юридически преследовать всех, кто попытается на нее посягнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замороженными ЕС российскими активами.

«Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность, это незаконное действие. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и их имплементации. Россия будет защищать свои интересы», — подчеркнул он.