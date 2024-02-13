Запад обеспокоен тем, что РФ быстро увеличила мощности по военному производству — El País

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее версии, в странах НАТО пытаются разъяснить гражданам необходимость увеличения расходов на оборону. Как полагает издание, отношения Запада с Россией не улучшатся и при оптимистичном сценарии останутся неизменными. Как отмечает газета, тот факт, что Москва так быстро увеличила свои мощности по производству военной техники, вызывает серьезную обеспокоенность.

В свою очередь европейская оборонная промышленность движется медленными темпами, подчеркивает издание. Предвыборная гонка в США и участие в ней экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа еще больше обостряют дебаты в странах НАТО о необходимости довести военные расходы до 2% ВВП, пишет El País.