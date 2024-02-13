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Допустивший столкновение поездов в Челябинской области машинист был пьян

15:12 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено в отношении машиниста тепловоза, допустившего столкновение поездов и сход вагонов в Челябинской области, в его крови обнаружен алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Центральным МСУТ СК России в отношении машиниста тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении.

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