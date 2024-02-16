США построят пять передовых военных баз в Сомали — агентство
11:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты создадут пять передовых военных баз в Сомали. Соответствующий меморандум о намерениях подписан в Могадишо, сообщило агентство SONNA со ссылкой на Минобороны.
По данным агентства, современные и хорошо оборудованные военные объекты будут использоваться в том числе спецназом сомалийской национальной армии «Данаб» численностью 3 тыс. военнослужащих для борьбы с террористической группировкой «Аш-Шабаб». Подготовку сомалийцев будут вести американские инструкторы.
Группировка «Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.
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