Годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4% — ЦБ
16:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4% годовых, следует из сообщения ЦБ РФ.
«В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%», — указывает ЦБ.
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