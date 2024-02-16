Годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4% — ЦБ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4% годовых, следует из сообщения ЦБ РФ.

«В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%», — указывает ЦБ.