США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План Вашингтона и его союзников по поддержке Киева сейчас заключается в том, чтобы не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в американской газете Politico.

«План сейчас, как его изложили или с сожалением описали в интервью восемь законодателей США и пять должностных лиц других стран, состоит в том, чтобы просто удерживать украинскую армию от развала. Многие обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать», — отмечается в статье. Как из нее следует, данные оценки представили участники Мюнхенской конференции по безопасности. Этот форум, как подчеркивается в материале, состоялся в то время, когда «уверенность в том, что президента [США] Джо Байден может предоставить помощь Украине, особенно мала», а бывший американский лидер Дональд Трамп «работает над тем, чтобы подорвать» усилия по предоставлению дополнительной поддержки Киеву.

«США хотят, чтобы были фотографии, на которых запечатлены радостные союзники, работающие сообща», — сказал журналистам издания чиновник одной из стран НАТО. «Но без реальной поддержки США, без их руководящей роли это будет очень трудно», — добавил он.