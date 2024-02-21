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Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили уже 400 тысяч человек

10:45 21.02.2024

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ приветствовали четырехсоттысячного посетителя. Им стала девочка Ева Алексеева из Москвы, которая пришла на выставку с мамой Ольгой.

Юбилейному гостю по традиции вручили колонку SberBoom, индивидуальную экскурсию и угощения от кафе «Мрия». В павильоне Ева и Ольга провели три часа. Любимой частью экспозиции Ева назвала детскую зону, а ее маме понравился созидающий зал, где можно с помощью нейросети создать дизайн интерьера и узнать, как обустроить жилье умными устройствами. Посещение именно этой экспозиции для них особо актуально: недавно семья купила квартиру с помощью сервиса Сбера «Домклик» и собирается делать ремонт.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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