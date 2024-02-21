Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили уже 400 тысяч человек
10:45 21.02.2024
В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ приветствовали четырехсоттысячного посетителя. Им стала девочка Ева Алексеева из Москвы, которая пришла на выставку с мамой Ольгой.
Юбилейному гостю по традиции вручили колонку SberBoom, индивидуальную экскурсию и угощения от кафе «Мрия». В павильоне Ева и Ольга провели три часа. Любимой частью экспозиции Ева назвала детскую зону, а ее маме понравился созидающий зал, где можно с помощью нейросети создать дизайн интерьера и узнать, как обустроить жилье умными устройствами. Посещение именно этой экспозиции для них особо актуально: недавно семья купила квартиру с помощью сервиса Сбера «Домклик» и собирается делать ремонт.
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.
НОВОСТИ
- 11:40 21.02.2024
- Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбере
- 11:32 21.02.2024
- Министр нефти Ирана обвинил Израиль в диверсии на газопроводе
- 11:20 21.02.2024
- Бюрократия и недостаток средств мешают реализации военных проектов ЕС — глава Rheinmetall
- 11:05 21.02.2024
- «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева — ФСБ
- 11:00 21.02.2024
- Конфликт на Украине уже обошелся ФРГ более чем в 200 млрд евро — эксперт
- 10:52 21.02.2024
- Сбер представил инновационные решения, сервисы и предложения на «Играх будущего»
- 10:32 21.02.2024
- Журналист Карлсон заявил об «ужасной бесхозяйственности» американских лидеров
- 10:20 21.02.2024
- Украина должна вступить в ЕС на таких условиях, чтобы не пострадали аграрии ЕС - Дуда
- 10:05 21.02.2024
- Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
- 10:00 21.02.2024
- Запуск британской баллистической ракеты закончился неудачей - The Sun
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать