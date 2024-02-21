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Более 70% украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта с РФ — опрос

14:32 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны», — следует из данных опроса, опубликованных на сайте института.

Во всех регионах Украины большинство жителей в целом «открыты к дипломатическому треку».

Опрос проводился 5–10 февраля этого года методом телефонного интервью. Опрошены 1 202 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

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