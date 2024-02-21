Украинские военные рассказали The Washington Post об отступлении из Авдеевки
19:05 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери при отходе из города Авдеевка из-за беспорядочности и неорганизованности отступления. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
По их данным, отступление ВСУ было «хаотичным и плохо спланированным», что противоречит словам командования об упорядоченном «отходе на более выгодные позиции». Командующий одним из взводов 53-й бригады ВСУ рассказал изданию, что «отступление, если и было спланировано, то очень плохо». Он добавил, что поспешный отход и потеря Авдеевки сломили военных психологически. «Честно говоря, большинство до сих пор в шоке», — приводит его слова The Washington Post. Он отметил, что ситуация на позициях, куда отошел его взвод, тоже «очень тяжелая».
Другой военнослужащий сообщил, что некоторым подразделениям было приказано «занять позиции, которые уже были оставлены или разрушены». «Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. Они не смогли вовремя разжать „клещи“, сформированные вокруг Авдеевки», — сказал он. Военный также рассказал, что многие украинские солдаты были утомлены пребыванием на фронте в течение двух лет без ротации и покинули позиции «без предварительной координации» на фоне усталости и истощения.
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