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Во Франции резко снизилась поддержка Украины и военной помощи Киеву — опрос

09:20 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень поддержки Украины и военной помощи со стороны Франции для этой страны существенно снизился среди французов за прошедшие два года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

Так, половина из 1 тыс. опрошенных 7–8 февраля 2024 года по-прежнему поддерживает отправку оружия Киеву, однако это на 15 процентных пунктов меньше, чем в июне прошлого года или в марте 2022 года, когда 65% выступали «за». 34% респондентов в нынешнем опросе не поддерживают продолжение поставок западных вооружений для Украины, тогда как еще 16% воздержались от ответа.

Мнения по поводу перспективы вступления Украины в Евросоюз разделились. 51% опрошенных выступают против такого шага. 49%, наоборот, выражают поддержку. При этом еще в прошлом июне за вступление Украины выступали 58% респондентов.

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