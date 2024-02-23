Турция приняла ряд мер для решения проблем с банковскими переводами с РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минторг Турции принял ряд мер для решения проблем в сфере банковских переводов с Россией, возникших с начала года, в частности путем применения к финансовым операциям форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.



Издание сообщило 22 февраля, что местные экспортеры призвали турецкие власти сделать для них исключение и облегчить способ банковских расчетов с российскими партнерами для получения оплаты за поставленные товары, чтобы не попасть под западные санкции. У контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет, это условие о безналичном расчете стало проблемой для турецких компаний. Часть экспортеров просят власти внести Россию в список из 33 стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию.



