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НОВОСТИ

Турция приняла ряд мер для решения проблем с банковскими переводами с РФ

09:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минторг Турции принял ряд мер для решения проблем в сфере банковских переводов с Россией, возникших с начала года, в частности путем применения к финансовым операциям форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.

Издание сообщило 22 февраля, что местные экспортеры призвали турецкие власти сделать для них исключение и облегчить способ банковских расчетов с российскими партнерами для получения оплаты за поставленные товары, чтобы не попасть под западные санкции. У контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет, это условие о безналичном расчете стало проблемой для турецких компаний. Часть экспортеров просят власти внести Россию в список из 33 стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию.

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