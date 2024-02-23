КНР примет ответные меры на антироссийские санкции Лондона - посольство КНР

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР примут ответные меры после недавно введенных Великобританией антироссийских санкций в отношении трех китайских производителей. Об этом сообщило посольство Китая в Лондоне.



«Санкции, введенные британской стороной в отношении соответствующих предприятий, — односторонние действия, абсолютно не обоснованные международным правом, — подчеркивается в распространенном заявлении диппредставительства. — Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний».



Как уточнило посольство, Пекин неизменно занимает «объективную и справедливую» позицию по украинскому вопросу. «Мы выступаем категорически против [санкций] и заявляем британской стороне, что любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор», — подчеркивается в заявлении.



