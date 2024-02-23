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Трасс заявила, что Байден не справляется со своими обязанностями

10:20 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент демократ Джо Байден не справляется со своими обязанностями, в связи с чем Соединенные Штаты нуждаются в представителе Республиканской партии в Белом доме. Такое мнение выразила бывший премьер-министр Великобритании (2022) Лиз Трасс, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в штате Мэриленд.

«Левые побеждают в каждом вопросе и продвигают свою повестку еще сильнее. Они всё доводят до крайностей. В это самое время мы видим заснувшего за рулем Белого дома президента Байдена, — сказала Трасс. — Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе 10 лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно».

Трасс, которая продолжает оставаться депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии, заявила, что «консерваторы в настоящее время действуют во враждебной среде». «Нам очень необходима базука побольше, чтобы иметь возможность реализовать свою программу», — сказала она, добавив, что политики правых взглядов «должны бросить вызов системе».


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