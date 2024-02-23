На Украине принят законопроект о демобилизации солдат срочной службы
14:00 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Только что Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! В конечном виде в законопроект Зеленского включена норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке в 12 месяцев», — написал он.
Ранее в пятницу комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, однако, как сообщал Гончаренко, парламентарии предложили добавить в него норму об отсрочке демобилизованных от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.
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