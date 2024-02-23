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НОВОСТИ

Сериал «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора удален с видеосервисов

16:50 23.02.2024

На российских видеосервисах больше не доступен сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой с Анной Михалковой и Лизой Ищенко в главных ролях, его пришлось удалить по требованию Роскомнадзора, который 22 февраля разослал онлайн-кинотеатрам соответствующее уведомление.
Согласно уведомлению Роскомнадзора, в отношении некоторых эпизодов сериала выявлены определенные нарушения, в нем содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.
Оригинальный сериал видеосервиса Start «Алиса не может ждать» вышел в 2022 году, на тот момент пройдя все необходимые процедуры и получив прокатное удостоверение; также он был промаркирован 18+. Позже сериал появился в библиотеках всех крупных российских онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Kion) и долгое время держался в топе просмотров. Картина рассказывает о тяжелом подростковом конфликте девочки с мамой.

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