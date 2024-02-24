Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с РФ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство КНР в США считает американские санкции против китайских компаний за связи с Россией актом экономического принуждения и запугивания. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать введение Вашингтоном рестрикций.

«США ввели еще больше односторонних санкций против китайских компаний, ссылаясь на их связи с российской стороной, — заявил он. — Эти типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания».