Вопрос о помощи Украины расколол Европу — Bloomberg
12:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о помощи Украине расколол Европу, теперь страны Восточной Европы меньше доверяют странам Западной Европы. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, спор о том, как пополнить запасы артиллерийских снарядов на Украине и где их закупать, создает «более глубокий раскол» в Европе, который в итоге может оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу проект евроинтеграции.
Как отмечает агентство, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она не прислушивается к нуждам Киева. При этом Bloomberg указывает, что Восточная Европа «не простит» Западной победу России в украинском конфликте.
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