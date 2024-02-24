Вопрос о помощи Украины расколол Европу — Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о помощи Украине расколол Европу, теперь страны Восточной Европы меньше доверяют странам Западной Европы. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, спор о том, как пополнить запасы артиллерийских снарядов на Украине и где их закупать, создает «более глубокий раскол» в Европе, который в итоге может оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу проект евроинтеграции.

Как отмечает агентство, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она не прислушивается к нуждам Киева. При этом Bloomberg указывает, что Восточная Европа «не простит» Западной победу России в украинском конфликте.